Più treni nazionali e regionali per la Fase 3: affluenza triplicata in una settimana, crescono i passeggeri anche in Puglia

Sono quasi triplicati in una settimana i passeggeri di Frecce e Intercity che hanno approfittato della riapertura delle regioni per la nuova fase dell'epidemia di covid-19: Trenitalia ha messo a disposizione 128 convogli, rispetto ai 58 attivati fino a pochi giorni fa, con un incremento di passeggeri giornalieri da 8 a 22mila. Aumento di viaggiatori anche sui treni che coinvolgono la Puglia, ovvero 8 Intercity, 4 Frecciargento (sulla linea per Roma), e 8 Frecciabianca (questi ultimi solo sulla linea Adriatica).

A livello nazionale su 26 treni si è raggiunto il sold out, che vale comunque soltanto il 50% dei posti offerti dalla capienza massima di ciascun treno, per via delle limitazioni covid. Anche sui regionali l’affluenza ha fatto un balzo in avanti del 32% rispetto alle medie della scorsa settimana. Alle 17 i passeggeri erano oltre 300mila, a fine giornata se ne attendono almeno 450mila sulle oltre 4600 corse disponibili.

(Foto Ansa/ Ciro Fusco)

