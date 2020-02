Da Bari (finalmente) in treno sul Gargano: per San Valentino arriva la prima corsa diretta

Bari e la provincia di Foggia 'più vicine' per i turisti e non solo con un nuovo treno delle Ferrovie del Gargano: il 14 febbraio sarà inaugurato il servizio sperimentale per il treno diretto da Foggia al capoluogo pugliese, rendendo di fatto possibili treni senza cambi per raggiungere il promontorio del Gargano e le bellezze storiche, naturali e religiose che offre.

Si tratta di un primo assaggio di 'interoperabilità' tra le linee ferroviarie pugliesi, che sarà potenziata nei prossimi mesi. In occasione dell'avvio del servizio, l'assessore regionale ai Trasporti, Giovanni Giannini, salirà sul treno delle FdG proveniente da Foggia alle 11.47, nella stazione di Bari Santo Spirito. Il conviglio arriverà a Bari alle 11.59 e sarà accolto, al binario IV ovest, dal governatore Michele Emiliano.