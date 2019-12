Da Bari a Martina Franca con il nuovo treno delle Ferrovie Sud Est: corse attive da lunedì

Da lunedì 16 dicembre debutterà il nuovo treno delle Ferrovie Sud Est attivo tra Bari e Martina Franca. Il collegamento prevederà diverse fermate: la partenza, da Bari Centrale, è prevista per le 9.15 con arrivo ad Alberobello alle 11.10, a Locorotondo alle 11.22 e a Martina Franca alle 11.34. Ritorno previsto alle 16.24 da Martina Franca con arrivo a Bari Centrale alle 18.42.

Potenziate anche le corse in bus tra Bari e la Valle d’Itria con un nuovo collegamento diretto in partenza da Bari Largo Sorrentino alle 17.00 e arrivo a Martina Franca (viale Europa) alle 18.30. Il bus fermerà a Turi, Putignano, Alberobello e Locorotondo. Sono 11 le corse nei giorni feriali e 8 quelle nei giorni festivi per un totale di oltre 700 posti offerti ogni giorno tra il capoluogo di regione e la Valle d’Itria.