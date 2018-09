Ferma a Bari il treno turistico superlusso: da Budapest a Taormina al costo di 15mila euro

In viaggio per quasi 2mila chilometri, da Budapest a Taormina, al costo di 'soli' 15mila euro, per viaggiare con tutti i comfort possibili. E tra gli stop non può mancare Bari, che si apre per la prima volta al turismo ferroviario di lusso. È arrivato questa mattina alle 8.55 alla stazione Centrale il 'Golden Eagle Danube Express', treno turistico gestito dalla 'Golden Eagle', che porta turisti da tutto il mondo alla scoperta delle più belle città d'Italia.

Odissea siciliana

Un'assoluta novità per i pendolari, che stamattina hanno visto la carrozza di colore blu guidata da un locomotore Trenitalia. Ben diversa, soprattutto nei curatissimi interni un po' retrò, dai normali convogli che si vedono da queste parti. D'altronde è una crociera su binari di lusso e chi ha scelto di pagare l'esorbitante prezzo del biglietto del pacchetto 'Sicilian Odyssey', sta visitando le più belle città italiane: Bari è la sesta tappa del viaggio, che comprende Venezia, Cremona, Verona, Bologna, Rimini, l'area di Ercolano e Pompei, Palermo, Corleone, Agrigento, Ragusa, Siracusa, Caltagirone, Catania e Taormina.

Per ogni stop, almeno una giornata di visita alle bellezze del luogo, scortati dalle guide turistiche locali. Lo stesso è successo per la tappa nel capoluogo: il treno è stato messo in deposito per permettere il transito delle prossime linee e i facoltosi visitatori sono andati alla scoperta di tradizioni locali e monumenti. La ripartenza è prevista in serata alle 20.30, per raggiungere la prossima tappa in Campania, Pompei.

Mighali: "Occasione da non perdere"

Quella di oggi è una prima volta, ma Bari - e la Puglia in generale - potrebbero diventare una tappa fissa del mercato dei viaggi di lusso, con notevoli vantaggi per l'economia locale e per la promozione del 'Tacco d'Italia all'estero. Ne è sicuro Luigi Mighali, presidente dell'associazione Rotaie di Puglia, che non vuole perdere quest'occasione: "Il convoglio sarà di nuovo a Bari il 27 settembre - spiega a BariToday -. Solitamente il Danube Express non si ferma nel Mezzogiorno, ma solo al Nord Italia. Vista l'eccezionalità della cosa, è importante che la Regione prenda contatti con queste agenzie di lusso, per creare una rete di rapporti e intensificare questo tipo di viaggi".

