Tricolore e bandiera arcobaleno: così la coppia di anziani al balcone 'saluta' il passaggio del Pride

Al balcone con il Tricolore e la bandiera arcobaleno, per salutare il passaggio del Bari Pride, la parata per i diritti e contro i pregiudizi organizzata dale associazioni Lgbtqi. Un gesto, quello fatto da due anziani in via Dante, che non è sfuggito a molti manifestanti, che hanno ricambiato il 'saluto' tra gli applausi.