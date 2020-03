Il tricolore illumina la Muraglia e la Torre Metropolitana: Bari aderisce all'iniziativa lanciata da Conte

Il tricolore risplende sulla Muraglia: un gioco di luci che andrà in scena questo pomeriggio alle 18.30, come disposto dal sindaco di Bari, Antonio Decaro. I colori della bandiera nazionale illumineranno anche la Torre Metropolitana nei prossimi giorni, proprio per aderire all'iniziativa del presidente del Consiglio dei Ministri, che ieri ha disposto l'illuminazione della facciata di Palazzo Chigi con la luce “tricolore” fino al termine del periodo emergenziale che l’intero Paese sta vivendo per contrastare e contenere la pandemia da coronavirus.

"Anche Bari, con le sue istituzioni, sia il Comune sia la Città Metropolitana, vuole partecipare a questa iniziativa che, seppur simbolica, unirà tutta l’Italia in un gesto di speranza e di futuro – spiega il sindaco Decaro -. In questo momento tutti i gesti o le iniziative che ci fanno sentire una comunità unita sono benaccetti. Per questo abbiamo accolto con molto piacere l’invito del presidente del Consiglio Conte ad illuminare con il nostro tricolore i luoghi simbolo delle nostre città, a dimostrazione che l’Italia è in questo momento unita e impegnata da nord a sud in un unico obiettivo".

