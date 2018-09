Grandi ascolti, premi e successo mondiale per il cartoon con i Trulli maghetti: è festa ad Alberobello

Una grande festa per un cartone di grande successo capace di promuovere la Puglia in tutto il Mondo: Alberobello ha così celebrato 'Le Avventure dei Trullalleri', il cartone che vede protagonisti quattro piccoli chef-maghi. Il programma ha festeggiato i 100 giorni in onda su Rai Yoyo, ottenendo ottimi ascolti e un recente riconoscimento internazionale affiancato a un piano di licensing con giocattoli, pupazzi, libri e figurine in arrivo per il prossimo Natale. 'Trulli Tales' è visibile tutti i giorni alle 16,50 (dal lunedì al venerdì anche alle ore 8,20) prodotto da Rai Fiction, Congedo Culturarte, Fandango Tv, Gaumont Animation e Groupe PVP in associazione con Gloob e ICI Radio-Canada

Le celebrazioni si sono tenute nel 'Museo del Territorio' con un incontro al quale hanno partecipato Luca Milano, direttore di Rai Ragazzi, il coproduttore Domenico Procacci per Fandango TV, le autrici e coproduttrici della serie, Fiorella e Maria Elena Congedo e il sindaco di Alberobello, Michele Longo. L'area monumentale Aia Piccola, per l'occasione trasformata in Trullolandia, ha fatto invece da sfondo alle rappresentazioni di antichi mestieri.