Cresce il turismo straniero in Puglia, l'ottimismo di Federalberghi: "Estate positiva dopo il maltempo di maggio"

Continua a crescere il turismo straniero in Puglia: Federalberghi è ottimista sui dati per la stagione estiva 2019, nella quale potrebbe esservi un "incremento a due cifre rispetto al 2018". Secondo il presidente di Federalberghi regionale, Francesco Caizzi, "al netto dell`ossessione mediatica sui numeri che ci ha regalato un mese di maggio ai limiti dell`isteria, quando non orientato dasotterranee speculazioni di destinazioni consolidate rispetto a una Puglia emergente, il nostro mare continua ad avere un andamento in salita e le nostre bellezze dell`entroterra crescono con sempre più slancio. La stagione 2019, dunque, si presenta secondo i miglioti auspici. Altri indicatori (traffico di Aeroporti di Puglia, sentiment e sondaggi reputazionali, attività di promozione in tutto il mondo) non fanno che confortare le nostre stime".

"A giugno il recupero dopo il maltempo di maggio"

Il maltempo di maggio aveva fatto temere un calo delle presenze generalizzato, con conseguenze anche per l'estate: "Tutto questo - aggiunge Caizzi - non ha aiutato il decollo della stagione più importante dell’anno. In giugno abbiamo registrato un recupero significativo nel circuito alberghiero e nelle strutture balneari. Abbiamo scoperto, inoltre, con piacere, l`incremento a due cifre delle presenze straniere che si sono distribuite in tutti i territori della regione, non necessariamente solo al mare. Sono sempre più richiesti, infatti, i nostri borghi, le nostre bellezze naturali, le cattedrali, i castelli federiciani, i nostri siti Unesco, i trulli, le masserie, l`enogastronomia, ma anche le nostre città come Bari, Taranto, Lecce, Brindisi che hanno cominciato ad aggiungere importanti flussi di turismo leisure al consolidato movimento business.Se per il turismo dell`intera Italia - conclude il leader degli albergatori pugliesi - ci dobbiamo accontentare del bicchiere mezzo pieno, in Puglia possiamo considerarci soddisfatti. Il nostro lavoro sarà orientato al miglioramento delle infrastrutture viarie e ferroviarie (gli aeroporti ci hanno dato più di una soddisfazione) e, soprattutto, con le

nuove normative e con una sempre più efficace azione repressiva, alla lotta contro l`abusivismo ricettivo che resta la vera piaga della regione."