L'ufficio abbonamenti Amtab cambia indirizzo: nuova sede in via Trevisani

Dal 7 gennaio 2019 l'ufficio abbonamenti dell'Amtab si sposta in via Trevisani, 206. L'attuale sede di via Fornari, 12 chiuderà definitivamente a partire dal giorno 24 dicembre 2018. La nuova sede di via Trevisani aprirà al pubblico nei giorni feriali a partire da lunedì 07 gennaio 2019, osservando i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00; il martedì e il giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00.