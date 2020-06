Bitonto celebrerà l'ultimo giorno di scuola: i piccoli alunni si saluteranno (in sicurezza) nella Villa comunale

Bitonto celebrerà, domani e dopodomani, l'ultimo giorno di scuola di un anno travagliato e condizionato dall'emergenza Covid, consentendo ai bambini e ai ragazzi di incontrarsi, mantenendo la distanza interpersonale e in totale sicurezza, nella Villa Comunale. L'iniziativa è del sindaco e vicecoordinatore nazionale di Italia in Comune, Michele Abbaticchio, che già nei giorni scorsi aveva lanciato la proposta di aprire i beni dei Comuni alle scuole per evitare "gabbie in plexiglass " ai bambini e garantire loro distanza sociale

Nella mattinata del 10 e dell'11 di giugno, dunque nella villa comunale di Bitonto, i dirigenti scolastici e gli insegnanti che hanno risposto all' appello del Sindacopotranno salutare i propri alunni, in quello che sarebbe stato il tradizionale ultimo giorno di Scuola: "Non ce la facevamo proprio a veder andare via così quest'anno scolastico - ha detto Abbaticchio - e abbiamo invitato tutti i presidi a segnalarci le classi e gli insegnanti disponibili. Sarebbe bello che accadesse sempre. È un sogno? Non lo so. Ma noi amministratori locali di Italia in comune ci siamo: diamo disponibilità al Ministero ed al Provveditorato per far 'invadere' i nostri spazi comunali da questi bambini per il prossimo anno, mettendo più beni pubblici a disposizione, contemporaneamente, per lasciare spazi e distanze ampie agli alunni". I ragazzi, suddivisi in classi, prenderanno parte a brevi cerimonie, alternandosi ogni 45 minuti e lasciando spazio al gruppo successi, per tutte le giornate di domani e giovedì, dall 9 alle 20.45.