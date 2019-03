“Un giorno in Tribunale” nell’ambito del progetto “Formazione gratuita e cultura per tutti” del Rotaract Club Bari Agorà

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Si terrà venerdi 22 marzo l’attività sociale organizzata dalle associazioni Rotaract Club Bari Agorà in collaborazione con Studenti Per Giurisprudenza e PER L’impresa nell’ambito del progetto #FormazioneGratuita e #CulturaPerTutti Ed infatti alcuni studenti della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari visiteranno i locali del Palazzo di Giustizia barese. L'iniziativa fortemente voluta dal Rotaract Club Bari Agorà è stata realizzata in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Bari, Studenti Per Giurisprudenza e PER L’impresa Ha aggiunto il Presidente del Rotaract Club Bari Agorà l’avv. Paolo Iannone:« Ci siamo dedicati all'organizzazione di service ed eventi formativi, indirizzati a studenti e giovani professionisti dei più svariati settori, la cui partecipazione è sempre gratuita ed aperta a tutti, perché crediamo e ci impegniamo per rendere la conoscenza sempre totalmente accessibile a tutti, da qui l’hashtag delle nostre iniziative #FormazioneGratuita e #CulturaPerTutti».