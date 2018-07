Una banca dati per la lotta all'abusivismo edilizio: siglato l'accordo tra Comune e Regione

Regione e Comune di Bari rafforzano la collaborazione per la prevenzione e la lotta all'abusivismo edilizio. Nela giornata di giovedì, l'assessore regionale alla Pianificazione Territoriale, Alfonso Pisicchio, e l’assessore comunale all’Urbanistica, Carla Tedesco, hanno infatti siglato una convenzione tra Regione Puglia e Comune di Bari per la sperimentazione della gestione telematica di dati ed informazioni inerenti al fenomeno dell’abusivismo attraverso il SIT (Sistema Informativo Territoriale) regionale.

Lo scambio di dati e informazioni

La Regione, attraverso la Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo, al fine di dare attuazione alla L.R. 15/2012, relativa alle “Norme in materia di funzioni regionali di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio, e assicurare, su tutto il territorio regionale, un’efficace e coordinata azione di controllo dell’abusivismo edilizio, ha infatti implementato nel SIT regionale la struttura della banca dati dell’abusivismo e ha predisposto apposite funzionalità di gestione della stessa a supporto dei Comuni e della Regione. Attraverso il SIT regionale sono infatti disponibili specifici moduli per lo scambio costante e puntuale di dati ed informazioni grazie al supporto tecnico di InnovaPuglia. La convenzione siglata con il Comune di Bari è analoga a quelle siglate nelle scorse settimane con i Comuni di Taranto e Manfredonia, i tre Comuni che hanno manifestato la disponibilità e l’interesse a sperimentare, già dal prossimo primo settembre, le potenzialità del sistema di gestione e trasmissione telematica.

"Strumento che agevola la lotta all'abusivismo edilizio"

“Il protocollo d’intesa siglato questa mattina con l'assessore Pisicchio per l'informatizzazione dei dati sull'abusivismo serve sia a rendere più fluidi i procedimenti amministrativi, sia ad inserire dati rilevati nel sistema informativo territoriale – spiega l’assessora Carla Tedesco -. Come Comune di Bari, con la sigla del protocollo entriamo in questo progetto sperimentale con il quale la Regione Puglia dà attuazione a una legge del 2012. Attraverso l'informatizzazione dei dati sarà più agevole per le amministrazioni locali non soltanto seguire i singoli procedimenti ma anche portare avanti iniziative di pianificazione e riqualificazione del territorio, che risultano tanto più efficaci e puntuali quanti più dati di dettaglio sono effettivamente disponibili. L’uso dei sistemi informativi territoriali è fondamentale per il governo del territorio e lo strato conoscitivo che riguarda l'abusivismo è tanto più importante in una città, come la nostra, in cui il fenomeno è sensibilmente diffuso. L’attuazione di questo accordo renderà più agevole contrastare l'abusivismo edilizio sul territorio cittadino e più efficace la programmazione. Dal canto nostro, come assessorato comunale all'Urbanistica siamo impegnati da tempo a costruire basi complesse di dati, ad esempio sul patrimonio comunale, sull’abbandono e sul sistema delle tutele ambientali e paesaggistiche. Siamo convinti – conclude - che attraverso l’informatizzazione dei dati sarà possibile governare il territorio in maniera sempre più incisiva e coerente”. “Trattandosi del capoluogo di Regione, la convenzione siglata con Bari – spiega l’assessore Pisicchio – è sicuramente la più importante perché ci permetterà di monitorare e di prevenire costantemente il fenomeno dell’abusivismo edilizio con aggiornamenti e dati puntuali, elementi alla base di ogni forma di contrasto. Con questo strumento stiamo dando un importante supporto ai Comuni nell’esercizio dei poteri di vigilanza urbanistico-edilizia, allo scopo di assicurare l’ordinato assetto del territorio, la salvaguardia dei beni ambientali e paesaggistici e del patrimonio culturale. E già da subito – conclude l’assessore - ci siamo messi al lavoro con l’avvio delle attività informative/formative da parte dei responsabili tecnici di InnovaPuglia e rivolte ai tecnici del Comune di Bari. Voglio anche ringraziare i Comuni di Manfredonia e di Taranto per aver voluto fortemente partecipare a questa sperimentazione”.