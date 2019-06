Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

“L’Unione Europea ad una svolta – nuove priorità politiche per più solidarietà e maggiore attenzione al sud del continente”. Se ne parla a Bari venerdì 28 giugno dalle ore 9.30 all’Hotel Excelsior ( via G. Petroni,15 ). L’evento offrirà l’opportunità di commentare gli esiti del recente voto europeo e valutare le prospettive del processo di integrazione alla luce nei nuovi equilibri politici che sono venuti a crearsi. Apre i lavori Vitantonio Taddeo, Segretario Generale FNP-CISL Puglia. Intervengono: Franco Chittolina presidente di APICE già Funzionario c/o Istituzioni Europee (Consiglio dei Ministri e Commissione) Elena Gentile, già Parlamentare Europeo Raffaele Fitto, Parlamentare Europeo Daniela Fumarola, Segretario Generale CISL Puglia Conclusioni a cura di Ermenegildo Bonfanti, Segretario Generale FNP-CISL Nazionale Modera Luciano Sechi, giornalista