L'Università di Bari inaugura un nuovo anno accademico. Il rettore al ministro: "Preoccupati per autonomia differenziata"

"Non ho bisogno di ricordarle quanto i finanziamenti per la ricerca e l'istruzione pubblica abbiano intrapreso un viaggio verso alcune zone del Paese che ci escludono dal giocare la partita alla pari. La questione, ancora sospesa, della autonomia differenziata la stiamo monitorando con attenzione e molta preoccupazione". Lo ha dichiarato il neo rettore dell'Università di Bari, Stefano Bronzini, durante la cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico 2019-2020, svoltasi questa mattina nell'Aula Magna Giuseppe De Benedictis, alla presenza del ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia.

Bronzini, rivolgendosi proprio a Boccia, ha affermato che, in merito alla questione dell'autonomia differenziata, "abbiamo pensato e progettato un osservatorio che possa approfondire un tema delicatissimo. L'Università di Bari - ha detto Bronzini - vuole essere artefice di proposte perché siamo preoccupati, molto preoccupati. Lo siamo noi e lo sono le aziende che lavorano nel territorio. Lo smarrimento è evidente e gli esiti sono quanto mai visibili: c'è ancora un numero troppo alto di abbandoni e di studenti che migrano".