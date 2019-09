Al via i test d'ammissione di Uniba a Medicina e Odontoiatria: circa 3mila domande per 326 posti

L'attesa di entrare e la tensione tipica delle prove importanti che, in qualche modo, possono cambiare la propria strada di vita: in centinaia, questa mattina, sono giunti al Policlinico di Bari per i test d'ingresso a Medicina e Odontoiatria per il prossimo anno accademico dell'Università di Bari. I candidati si sono presentati davanti agli uffici del Cup per la registrazione. Da lì raggiungeranno le aule delle cliniche mediche, del Nuovo Complesso Scienze Biomediche e del Palazzo Istituti Biologici dove, suddivisi per mese di nascita, potranno svolgere le prove. Complessivamente 2991 le domande presentate: 297 + 4 i posti per Medicina, 24 + 1 per Odontoiatria. La prova comincerà alle 11.