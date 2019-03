L'Università di Bari al top in Italia: giudizio positivo dall'Anvur, "stesso voto della Bocconi"

Un giudizio "soddisfacente" corrispondente alla lettera B nel rapporto di valutazione ai fini dell’accreditamento periodico della sede e dei corsi di studio: l'Anvur, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, dà un voto positivo all'ateneo barese, ponendolo allo stesso livello della Bocconi di Milano, del Politecnico di Torino e dell' Università di Torino.

Nei mesi scorsi, dal 12 al 16 novembre, la Commissione di Esperti Anvur ha effettuato una visita nell'ateneo cittadino, esaminando tutti i documenti di carattere strategico, finanziario, programmatorio, incontrando studenti, docenti e personale amministrativo. Il rettore Felice Antonio Uricchio ha espresso soddisfazione "per questo importante risultato che è frutto dell’impegno corale di tutte le componenti accademiche e che conferma un trend forte di sviluppo e di crescita, ma anche una forte coesione. Il senso di community che la nostra Università è stata in grado di presentare - ha spiegato - è stato uno degli elementi strategici del nostro Ateneo. Un trend di sviluppo che viene oggi riconosciuto anche dall'Agenzia di Valutazione”. Un quadro solido e incoraggiante per l’Università di Bari che consente di consolidare il posizionamento dell’Ateneo nel sistema universitario nazionale".