Università di Bari e Politecnico stabili nella classifica degli atenei internazionali: piazzamento nella fascia 401-500

L'Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro' e il Politecnico di Bari si sono collocate entrambe nella fascia tra la 401esima e la 500esima posizione nella classifica The World Universities Ranking, prestigiosa graduatoria annuale internazionale che mette a confronto gli atenei di tutto il pianeta. Le due istituzioni universitarie del capologo pugliese restano sostanzialmente stabili rispetto all'anno precedente, con fermandosi nella fascia tra la 15esima e la 27esima posizione se consideriamo gli atenei d'Italia.

Nello specifico, Uniba ottiene i migliori risultati per quanto riguarda i corsi di medicina e delle professioni sanitarie ma anche di psicologia e studi affini, conseguendo un risultato tra il 251esimo e il 300 posto. Analizzando i dati sulla qualità dell'insegnamento ( alla voce 'teaching'), in ogni caso, i punteggi più altri li ritroviamo nelle categorie 'Computer Science' e 'Physical Science'. Per quanto riguarda il Politecnico, invece, si piazza all'87esimo posto tra le università 'giovani', ovvero quelle aperte negli ultimi 50 anni, collocandorsi nella fascia 301-400 per i corsi di 'Engineering technology'.