'Riparti dalla meraviglia', la Puglia seduce i turisti: spot in tv, sui social e un programma con Toti e Tata

"Riparti dalla Meraviglia": è lo slogan della campagna della Regione e di Pugliapromozione per sostenere la presenza dei turisti in Puglia attraverso spot tv, social e giornali. L'iniziativa è stata presentata dal governatore Michele Emiliano assieme al regista Alessandro Piva, che ha curato il video pubblicitario, in onda dal 13 luglio al 15 luglio su numerosi canali di Sky e La 7. Non solo un filmano e una campagna social, ma anche un programma in 12 puntate, intitolato 'Vacanze Pugliesi', condotto da Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, in onda sulle tv locali e lanciato su pagine social (tra cui Inchiostro di Puglia).

Non solo spot e format ma anche un viaggio a bordo di un camper del 1982, Vostok100k, a cura del giornalista e videomaker Lorenzo Scaraggi, con video-racconti, video-pillole, dirette social, aneddoti, tradizioni della Puglia poco conosciuta, attraverso 30 tappe. Nel programma di promozione c'è «Progetto Eroi», una misura per ospitare mille operatori socio sanitari attivi nel periodo Covid- 19 in forma gratuita per due notti. E infine una iniziativa che riguarda il wedding, con l’idea di premiare i pugliesi che decidono di sposarsi in Puglia con un contributo a fondo perduto.