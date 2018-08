Vernice nera nella fontana, la piazzetta di Santo Spirito nel mirino dei vandali: secondo episodio in pochi giorni

Due episodi nel giro di pochi giorni, sempre la stessa azione vandalica: vernice nera versata nella fontana. Era già successo sabato scorso, si è ripetuto questa mattina: nel mirino dei vandali piazza San Francesco, a Santo Spirito.

A dare notizia dell'accaduto, attraverso un post su Fb, è lo stesso sindaco Decaro. Nella piazza dell'ex frazione sono in corso di completamento i lavori di riqualificazione, e nei giorni scorsi la fontana è stata illuminata e messa in funzione, mentre continua l'installazione di giostre e panchine.

"Evidentemente, tutta questa bellezza a qualcuno dava fastidio. E stamattina abbiamo trovato della vernice nera sparsa nella fontana. Questo è il secondo atto vandalico nello stesso luogo in poche ore. Atti che sporcano le cose belle, distruggono gli spazi nuovi che con i sacrifici di tutti vengono realizzati e macchiano la nostra città". "Bene, a queste persone - conclude Decaro lanciando la sua sfida ai vandali - vorrei dire che se non vogliono che la nostra città diventi più bella, possono decidere di andare a vivere altrove, perché, possono mettersi l'anima in pace, noi non ci fermeremo e insieme ai baresi continueremo a lavorare per migliorare ogni giorno. Già stamattina gli operai stanno svuotando la fontana per ripulirla. Noi non ci arrendiamo".