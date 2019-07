VIDEO | Da veliero della criminalità organizzata a riscatto per i giovani in difficoltà: il varo della 'Kalimchè'

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Un anno fa era stata sequestrata alla criminalità organizzata, che l'aveva utilizzata per trasportare clandestinamente i migranti. Ora si trasformerà in un cantiere formativo per dare una nuova vita ai ragazzi precedentemente detenuti nel Carcere minorile di Bari, oltre a ospitare una biblioteca galleggiante grazie alla rete 'Bari social book'. La barca a vela 'Kalimchè' è stata inaugurata questa mattina all'ansa di Marisabella, durante la cerimonia a cui ha partecipato anche il presidente di Libera, Don Luigi Ciotti. Ci siamo fatti raccontare come verrà sviluppato il progetto.