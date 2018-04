Auto usate consegnate a domicilio e garanzia 'soddisfatti o rimborsati': Brumbrum sbarca a Bari

Acquistare un'auto usata su internet senza il rischio di brutte sorprese? Da oggi si può, grazie alla startup milanese Brumbrum, che da maggio sbarcherà anche sul mercato barese, offrendo ai navigatori del sito Brumbrum.it la formula 'soddisfatti o rimborsati'.

Auto rendibili e consegnate a casa

Questa la vera novità del servizio, che riprende la tradizione di tutti gli ecommerce in circolazione: l'acquirente potrà testare la sua auto usata per 14 giorni o percorrendo un totale di 1000 chilometri, per poi restituirla se non è convinto dell'acquisto e il sito restituirà completamente l'importo pagato. Altro aspetto importante è la consegna gratuita a domicilio, oltre a una garanzia di 12 mesi sul veicolo, "esteso a tre anni se il veicolo proviene dalla flotta aziendale Arval" spiegano da Brumbrum.

I controlli

Rispetto ai normali siti di vendita dell'usato tra i privati, c'è anche alle spalle una serie di controlli su tutti i veicoli presi in carico sul sito. Ogni automobile viene sottoposta a un check-up completo in più di 200 punti, per raccogliere tutte le informazioni in un dettagliato report tecnico a disposizione dei clienti. Viene poi effettuato un test drive con piloti professionisti prima di essere messe in vendita nella vetrina online. A questo si aggiunge poi la certificazione del chilometraggio e lo storico dei precedenti proprietari, per garantire la sicurezza dell'acquisto.