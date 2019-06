Bari vecchia set fotografico d'alta moda: le modelle di Versace tra le 'signore delle orecchiette'

Bari Vecchia sempre più set di servizi fotografici delle più prestigiose case di moda: dopo Dolce & Gabbana, nel 2018, in questo giorno è stata la folta di Versace che ha pubblicato sui canali social alcuni splendidi e divertenti scatti di Alex Waltl per l'edizione olandese di Vogue. Protagoniste delle foto, le modelle Kimberly Van der Laan e Nour Lwasi assieme a una delle signore 'delle orecchiette' nel cuore del borgo antico. Gli scatti sono diventati in poco tempo virali con migliaia di like e condivisioni su facebook e Instagram.