Via Amendola diventa più verde, piantumati i primi alberi sul nuovo marciapiedi: raddoppio completato entro l'anno?

Arrivano gli alberi in via Amendola: prosegue, infatti, la (lunga) prima parte del cantiere il raddoppio dell'importante arteria d'ingresso e uscita da Bari, con la piantumazione dei primi alberi sul lato ddel marciapiede già completato.

A comunicarlo, sul proprio profilo Facebook, il sindaco Antonio Decaro: "In questi giorni il cantiere di via Amendola si sdoppia, da un lato proseguono i lavori sulla carreggiata e dall’altro si stanno piantando i primi dei 76 alberi previsti sulla strada insieme alle oltre 8.700 piante di agapantus".



"Sicuramente - aggiunge Decaro - come per tutti i lavori importanti in città, questo cantiere crea qualche disagio, ma entro la fine di quest'anno avremo finalmente una strada molto più grande, comoda e anche bella da attraversare".