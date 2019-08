Senza sosta il cantiere della nuova via Amendola: da novembre lavori sullo spartitraffico centrale

Entreranno sempre più nel vivo, nei prossimi mesi, i lavori di raddoppio di via Amendola, arteria stradale d'accesso e di uscita tra le più importanti della città, rivoluzionata con 4 corsie. Stamane si è svolto il sopralluogo del sindaco Antonio Decaro per fare l punto sul cantiere che, in queste giornate di agosto, non ha praticamnente avuto soste

Il cronoprogramma dei lavori

"Fino a metà novembre i cantieri proseguiranno su questo lato della strada - ha spiegato il sindaco Decaro -. Successivamente cominceremo quello per lo spartitraffico centrale".Una fase sicuramente più complicata che vedrà lo spostamento del traffico sul lato destro, in direzione Tangenziale. Gli operai, quindi, lavoreranno nella parte centrale della strada. Da febbraio, invece, sarà postata la corsia d'accesso alla città nella nuova carreggiata, consentendo la realizzazione dei lavori sul marciapiede adiacente fino alla fine di marzo. La terza fase, quella della realizzazione delle rotatorie, si svolgerà tra aprile e giugno. Infine, in due settimane saranno posati asfalto e nuova segnaletica. L'obiettivo del Comune è quello di completare il tutto per l'inizio dell'estate, consegnando alla città un'opera strategica e funzionale per il traffico.