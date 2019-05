La metamorfosi continua dei negozi di via Sparano: a luglio arrivano cosmetici e saponi di Lush

Via Sparano in trasformazione 'continua' con negozi che chiudono e firme internazionali in entrata. Dopo l'addio della gioielleria di MIcaela Trizio Caiati per Ralph Lauren, sbarcherà nella principale strada dello shopping cittadino lo storico marchio di saponi, cosmetici e prodotti per il corpo Lush.

Si tratta di un ritorno in città dopo le esperienze dei primi anni del 2000. Stavolta lo store aprirà proprio nel cuore del Murattiano, a luglio, coinvolgendo passanti e clienti con l'inconfondibile e inebriante profumo di saponi e prodotti per la cura della persona colorati e insoliti.