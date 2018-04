"Più sicurezza per i pedoni", agli incroci di via Sparano spuntano i primi pittogrammi

I primi pittogrammi provvisori, per indicare gli attraversamenti pedonali, sono stati installati in questi giorni agli incroci di via Sparano. Si tratta di segnaletica orizzontale temporanea poiché quella definitiva sarà realizzata quando verranno completate le intersezioni 'verdi' e vedrà anche cartelli verticali e sulla strada. Gli interventi provvisori sono stati effettuati su via Piccinni, in entrambi i sensi di marcia per via della presenza della corsia preferenziale degli autobus, via Abate Gimma e via Calefati. Nei prossimi giorni verranno realizzati altri pittogrammi su via Putignani, dove sono in corso i lavori per il salotto 'Liberty' e via Principe Amedeo.