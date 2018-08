Campo multifunzionale, illuminazione e aree per cani: riapre il giardino di via Suglia a Japigia

E' stato riaperto il giardino di via Suglia 62 a Japigia, completamente riqualificato con lavori che hanno permesso all'aera di dotarsi di un campo sportivo polifunzionale di basket e pallavolo, impianto di illuminazione a chiamata e due aree recintate per lo sgambamento dei cani. L'Amiu ha ripulito completamente l'area parcheggio retrostante, dove vi erano numerosi rifiuti e bonificato l'intera superficie a verde. Fino alla fine dell’estate il giardino tornerà ad essere aperto dalle ore 7 per chiudere alle 24, mentre nei mesi invernali la chiusura sarà anticipata alle 21.

“Oggi riconsegniamo ai cittadini un altro spazio verde riqualificato - dichiara l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso - grazie all’impiego dei fondi di un vecchio appalto municipale dell’importo di circa 120.000 euro con il quale la scorsa estate è stata eseguita una nuova area giochi a Torre a Mare e che riguarda anche la fornitura di giochi delle prima area ludica consegnata a Sant’Anna, come da indicazioni pervenuteci dal Municipio I. Grazie all’intervento questo giardino si arricchisce di alcune nuove funzioni a disposizione dei fruitori, quella sportiva e quella correlata alle aree per cani, con cui contiamo di rendere più frequentato ed apprezzato questo spazio verde della città”. “In ogni spazio pubblico che riqualifichiamo - aggiunge l'assessore allo Sport Pietro Petruzzelli - stiamo inserendo un playground e degli attrezzi ginnici perché siamo convinti che tutte le aree libere della nostra città vadano occupate con le energie sane degli sportivi e dello sport, professionistico e non. Spero che il campo venga vissuto e usato da tantissimi giovani e bambini che magari potranno imparare ad amare un nuovo sport praticandolo sotto casa. Il nostro obiettivo è avere in ogni quartiere un’area dove si possa praticare lo sport a corpo libero e utilizzare così la disciplina sportiva come aggregatore sociale e strumento per animare e far vivere le nostre piazze e i nostri parchi”.