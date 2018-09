Da Londra partono per una destinazione sconosciuta: Wizzair sorprende i turisti e li porta a Bari

In 180 persone su un volo con una destinazione sconosciuta: poco più di un'ora di tragitto, da Londra, per trovare il sole di Bari e della Puglia: la Wizzair ha sorpreso i propri passeggeri con un'iniziativa simpatica e apprezzata dai propri viaggiatori. La compagnia ungherese ha infatti lanciato un concorso che proponeva una volo al buio con arrivo e due giorni di soggiorno. Bastava iscriversi e attivarsi poi sui social una volta giunti alla meta, postando foto, video e immagini della vacanza. Nel filmato che racconta l'esperienza si può notare lo stupore e l'apprezzamento dei viaggiatori che sono scesi dall'aereo e hanno compreso di essere arrivati in Puglia. I turisti hanno potuto così ammirare le bellezze del capoluogo, della città vecchia e di Polignano a Mare tra selfie e scatti ricordo.