In viaggio a piedi insieme a due asinelli: la storia di Helena e Carlo, dalla Toscana a Matera passando per il Barese

In viaggio a piedi, in compagnia di due asinelli, dalla Toscana per raggiungere Matera. Carlo Magnani e Helena Kogemork sono marito e moglie. Spezzino lui, svedese lei, nel 2016 hanno deciso di intraprendere il loro progetto di 'slow tourism', "Un attimo sto arrivando", accompagnati dai loro due asinelli, Tony di 12 anni, e Aurora Alba di 10. Il primo viaggio del 'quartetto' è stato proprio in Svezia: facendosi aiutare dai due asinelli per il trasporto dei bagagli (tende, zaini e recinzioni elettrificate), Helena e Carlo hanno raggiunto Goteborg. Da allora il loro progetto è andato avanti.

Nei giorni scorsi, Helena e Carlo, partiti dalla provincia di Massa Carrara, hanno raggiunto a piedi Matera, sempre in compagnia degli inseparabili Tony e Aurora Alba. Sulla strada del ritorno, mercoledì scorso, la coppia ha fatto tappa anche a Casamassima, accolta dai ittadini incuriositi dalla loro presenza, con immancabili selfie e foto ricordo.

(Foto Amo Casamassima)