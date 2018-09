Attualità / Viale Imperatore Traiano

Via la vecchia passerella di viale Traiano: demolizione completata, la strada riapre al traffico

Terminato (in anticipo rispetto ai tempi previsti) lo smantellamento del vecchio ponte pedonale: entro stasera la viabilità sarà ripristinata. La nuova passerella in acciaio è in fase di assemblaggio presso un'azienda del barese