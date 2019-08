Viale Traiano, arriva la 'toppa' nell'asfalto, ma restano erbacce e marciapiede a pezzi

Il nuovo asfalto, per quanto solo nella parte di strada più danneggiata (dai lavori della fibra prima, e da quelli per i sottoservizi legati alla realizzazione del nuovo cavalcavia poi) è arrivato. Ma in viale Traiano - segnalano i residenti - i problemi da risolvere restano. Per quanto la nuova 'toppa' nel manto stradale abbia rimediato all'avvallamento venutosi a creare nei mesi scorsi, resta il marciapiede dissestato in prossimità del ponte, più volte segnalato dai cittadini della zona, così come le erbacce - ormai diventate piccoli cespugli - da rimuovere lungo la recinzione che costeggia la ferrovia.