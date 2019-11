L'albero di Natale pugliese? Con i 'pomodori della regina': l'addobbo contadino che nasce da un'antica tradizione

"Il Natale per noi era come una favola". E come in tutte le favole natalizie non può mancare un magico albero addobbato. E siccome siamo in Puglia, è composto unicamente di 'pomodori della regina', di cui una massaia ci racconta l'origine nel video pubblicato sulla pagina Facebook di 'WeareinPuglia'. Senza mancare di raccontare particolari sulla sua infanzia: si scopre così che l'usanza di appendere i pomodori fino a formare un albero è una tradizione che si tramanda di generazione in generazione.