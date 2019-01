VIDEO | Checco Zalone soccorso sulla neve dal sindaco di Roccaraso: "Fa più freddo qui che al Polo nord"

"Voglio ritrattare quanto dichiarato nel mio ultimo film: qui fa più freddo che al Polo nord". E per confermarlo Checco Zalone, al secolo Luca Medici, è andato proprio a Roccaraso, la città abruzzese citata in Quo Vado, pellicola comica dell'attore pugliese record di incassi nel 2016. In mezzo alla neve ha filmato una scenetta comica con il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, ringraziandolo per averlo soccorso dopo essere rimasto impantanato con l'auto per strada e facendogli una promessa (scherzosa) solenne: "Qui non ci torno più".

