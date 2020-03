"Andate tutti nella stessa direzione": la bellezza di Polignano svelata dal drone per ricordare cosa ci aspetta dopo il coronavirus

"Torneranno le cene con gli amici, gli aperitivi vista mare e i tramonti stretti in un abbraccio, ma ora andate tutti nella stessa direzione". Un messaggio che accompagna gli scenari mozzafiato di Polignano a Mare, catturati dal drone: è la campagna di comunicazione del Comune di Polignano a Mare per richiamare i cittadini a seguire le direttive imposte dal Governo per l'emergenza Coronavirus. Con un'importante lezione di fondo: ora è il momento di essere responsabili, per poter tornare, con la bella stagione, a goderci i nostri luoghi del cuore.