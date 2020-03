I video dei blitz 'anti assembramento' di Decaro conquistano i social cinesi: filmati anche nella tv spagnola (con i sottotitoli)

Forse non se l'aspettava neanche lui tutto questo successo. I video dei 'blitz' di Decaro a Pane e Pomodoro e nei parchi pubblici in città hanno infatti conquistato i social internazionali, diffusi in Cina attraverso la popolare app TikTok. Le immagini, sottitolate, sono state anche diffuse dalle emittenti televisive spagnole e cinesi. Ieri sera il tg dell'emittente spagnola LaSexta, parlando della situazione in Italia e ricordando che più di 50mila persone sono state multate per non aver rispettato le restrizioni del Governo, ha portato l'esempio di Decaro. Anche la tv cinese ha rilanciato uno dei video del sindaco, quello nel quale Decaro manda a casa le persone che prendono il sole e giocano sulla spiaggia barese di "Pane e pomodoro". Il video è stato riproposto integralmente con la voce di Decaro sottotitolata in cinese.

Lunedì, invece, il primo cittadino rilascerà una intervista al Wall Street Journal.