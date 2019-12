Il sindaco Decaro in parrucca vittoriana saluta i baresi: il nuovo filtro Instagram per l'inaugurazione del Piccinni

Mancano ormai poche ore alla riapertura del Teatro Piccinni dopo il restauro, evento che sarà festeggiato con una maratona di spettacoli il 5 e 6 dicembre prossimo. A ricordarcelo è però anche la tecnologia: è stata infatti realizzato uno speciale filtro di Instagram che aggiunge una parruca vittoriana all'utente. Il primo a utilizzarla è stato il sindaco di Bari, Antonio Decaro, invitando tutta la cittadinanza a inviare un videosaluto per celebrare l'evento:

Da oggi ognuno potrà sentirsi un po' nel XVIII secolo con "Effetto Piccinni" il filtro per le storie di #Instagram che abbiamo creato per l'occasione. Per partecipare tutti, ma proprio tutti a questa grande festa.