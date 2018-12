VIDEO | La fontana si accende di mille colori: lo show in piazza Moro

Qualche giorno fa, grazie alle prime prove tecniche, ne avevamo avuto un assaggio. Ora è invece ufficialmente attiva la nuova fontana di piazza Moro, che prevede una serie di giochi di luce che non mancheranno di attirare l'attenzione dei passanti diretti in stazione o in centro. A mostrarla in video è il sindaco di Bari, Antonio Decaro, su Facebook:

Percorrendo tutta la nuova via Sparano, oltre piazza Umberto, c'è un nuovo spettacolo che vi aspetta.

La città si é fatta un bel regalo per Natale: anche la fontana di piazza Moro é tornata a zampillare con una nuova luce.

Non solo giochi di luce a intermittenza, come si vede nel filmato. La fontana potrà essere illuminata di colori diversi a seconda delle occasioni, come già avviene per altre opere della città.