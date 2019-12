Prima abbandona i rifiuti in campagna e poi urina per strada: sporcaccione beccato dalle fototrappole

Si ferma con l'auto in campagna e prima lancia un rifiuto tra l'erba, poi, non contento, si mette anche a urinare. L'incivile è stato però filmato dalle fototrappole a Cellamare e messo alla gogna dal sindaco del comune barese, Gianluca Vurchio. "Meriterebbe un premio nobel per l'inciviltà e la stupidità. Un grande. Davvero un grande...- scrive nel messaggio che accompagna il video - L'abbiamo beccato e la nostra Polizia Locale ha avviato ogni azione utile nei suoi confronti. È l'ennesimo che becchiamo e non ci fermeremo, sino a quando non capiranno che la pacchia dell'abbandono dei rifiuti selvaggi sul territorio deve finire".