VIDEO | Musica nel reparto di Ematologia del 'Giovanni Paolo II': il pianista 90enne intona 'My way'

La sala d'attesa del reparto si anima grazie alla musica di un pianista speciale. Che nonostante i suoi 90 anni riesce ancora ad incantare il pubblico con la sua abilità nel riprodurre 'My Way' di Frank Sinatra. Siamo nel reparto di Ematologia dell'Istituto tumori Giovanni Paolo II di Bari, dove la sala d'attesa è stata arricchita con nuovi mobili, poltrone, sedie e con un pianoforte, donato da un benefattore con il progetto 'L'angolo del tempo'. Uno strumento a disposizione di tutti, per rendere più lieto il tempo passato all'interno della struttura, tanto che i social del reparto invitano tutti ad utilizzarlo: "La sala d’attesa dell’Ematologia - recita il messaggio che accompagna il video - Una nuova dimensione dell’accoglienza. Grazie a chi ci ha donato le poltrone, a chi ci ha regalato il pianoforte...e grazie a chi anche a 90 anni suona per rendere l’attesa più serena".