La lotta al Coronavirus diventa un videogioco: la Rimbaband trasforma Mario Bros

Super Mario si trasforma per combattere il virus Covid-19. Una creazione della Rimbamband, gruppo teatrale e musicale pugliese, che in giornata ha lanciato un video musicale ispirato, nell'animazione grafica, al noto videogame anni '80 "Super Mario Bros". Il video si intitola "Super RimbamBros vs Covid-19" e raffigura i cinque artisti, Raffaello Tullo, Renato Ciardo, Nicolò Pantaleo, Vittorio Bruno e Francesco Pagliarulo come personaggi pixellati del videogioco con la missione di sconfiggere il virus. Nei vari livelli che corrispondono a 35 giorni di quarantena, tra le altre cose, devono lavarsi le mani, indossare mascherine e guanti e dotarsi di disinfettante, evitando il virus che fluttua nell'aria e incontrando anche Angela Merkel. A realizzare la colonna sonora del gioco è naturalmente la esegue la colonna sonora durante lo svolgersi del gioco, realizzato con l'aiuto del videografico putignanese Vincenzo Recchia (direttore creativo di Imood Studio).

