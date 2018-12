Cento nuove telecamere e impianti di illuminazione, dal Comune investimento da due milioni

Potenziamento e manutenzione della videosorveglianza e riqualificazione degli impianti di illuminazione. Dalla giunta comunale è arrivato in questi giorni l'ok a due delibere del valore complessivo di oltre due milioni di euro.

Più telecamere per la videosorveglianza cittadina

In particolare, per quanto riguarda la videosorveglianza, viene avviata la procedura per l’installazione di altre 100 telecamere su tutto il territorio cittadino. L’obiettivo - spiegano da Palazzo di Città - è quello di incrementare la dotazione delle apparecchiature fino a un numero di 500. Il posizionamento dei vari sistemi sarà definito e concordato di volta in volta con le forze dell’ordine in base alle esigenze di controllo di alcune aree più critiche rispetto ad altre. L’accordo quadro, della durata di un anno, prevede anche la manutenzione delle videocamere esistenti, per un importo complessivo di 950mila euro.

Gli interventi sulla pubblica illuminazione

Via libera anche per l’accordo quadro relativo alla riqualificazione e all’estensione degli impianti di pubblica illuminazione. Tra i primi interventi, è in programma l’illuminazione delle strade e dei giardini del Villaggio Trieste, attualmente nella proprietà di Arca Puglia ma prossime passare nella disponibilità del Comune di Bari, e di strada del Tesoro, che collega Fesca al San Paolo, una via molto utilizzata dai residenti soprattutto d’estate. L’importo complessivo ammonta a 1 milione 600mila euro di fondi rivenienti dal Patto per lo sviluppo della Città metropolitana di Bari.

Galasso: "Installazione telecamere al via entro l'estate"

"Ci confronteremo con le forze dell’ordine per individuare le posizioni più opportune per le nuove telecamere - ha commentato Giuseppe Galasso - E contiamo di avviare le installazioni delle videocamere entro l’inizio della stagione estiva per completare tutta la nuova fornitura fino alla fine dell’anno. Per quanto riguarda il secondo provvedimento invece, abbiamo stabilito di intervenire quanto prima su un territorio che davvero necessita di una serie di lavori rilevanti, come il Villaggio Trieste. L’illuminazione, infatti, è uno dei problemi più grandi e maggiormente sentiti dai residenti. L’impianto esistente di proprietà di Arca Puglia , con la presenza di pali a tratti pericolanti, è ormai obsoleto e non più in grado di soddisfare le legittime aspettative dei cittadini. Anche strada del Tesoro richiede un intervento corposo in quanto molto buia in diverse zone del percorso. A questi due interventi se ne aggiungeranno tanti altri, individuati volta per volta".