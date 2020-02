Emergenza organico in Procura a Bari, dal Comune arriva una mano: a disposizione dodici vigili

Dodici unità della Polizia Locale di Bari saranno a disposizione fino al 31 dicembre 2020 a disposizione della Procura della Repubblica "per l’attività di collaborazione istituzionale a tempo pieno con l’autorità giudiziaria". A deciderlo è la Giunta comunale barese che rinnova l'impegno per colmare, in emergenza, le carenze d'organico negli uffici giudiziari baresi.

La prima convenzione tra Comune e Procura fu firmata nel novembre 2016 su richiesta del procuratore di Bari Giuseppe Volpe: nel corso degli anni si è passati da 9 a 12 unità.

Si tratta di dipendenti competenze specialistiche in materia di reati edilizi e connessi alla circolazione stradale, spostati temporaneamente dagli uffici comunali a quelli di polizia giudiziaria della Procura.