Pioggia e brutto tempo, rinviata a domani la festa d'apertura del Villaggio di Babbo Natale in piazza Umberto

E'stata rinviata a domani pomeriggio, a causa del maltempo, l'inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale, allestito in piazza Umberto, nel rande giardino centrale di Bari. L'attesa apertura, dunque, slitterà di 24 ore: all'appuntamento prenderà parte il sindaco Antonio Decaro che attenderà, assieme ai bambini baresì, l'arrivo di Santa Claus, pronto ad accogliere i piccoli fino al 24 dicembre. Confermate, invece, tutte le attività previste per domattina in piazza Umberto, nell'area del villaggio.