Bari capitale dell'agricoltura italiana: sul lungomare inaugurato il grande 'Villaggio' Coldiretti

Tre giorni di 'open day' con al centro l'agricoltura, le eccellenze e il futuro: è stato inaugurato, questa mattina, il Villaggio della Coldiretti, allestito sul Lungomare Imperatore Augusto di Bari, per l'occasione chiuso al traffico da giorni, a causa dei tanti lavori per allestire, stand, spazi congressi e zone dedicate. Non solo prodotti tipici da tutta Italia ma anche aree dedicate agli animali della campagna, agli agricosmetici, alle specialità culinarie con chef e piatti gourmet. Un'occasione importante per la città, visto che saranno attesi circa 200mila visitatori da tutta la Puglia e dall'intero Paese. L'apertura ufficiale è avvenuta sotto la grande struttura allestita accanto al fortino proprio quando una coltre di foschia è scesa sul Lungomare, creando un effetto umido e per certi versi suggestivo. In prima fila, tra gli altri, il governatore pugliese Michele Emiliano, il collega calabrese, il sindaco di Bari Antonio Decaro e numerosi altri primi cittadini della Puglia: "Questo - spiega proprio Decaro - è l'univo villaggio agricolo sul mare in Italia. Qui troviamo eccellenze e qualità con il famoso Made in Italy in ripresa per quanto riguarda la produzione. Qualche disagio per i cittadini è stato inevitabile ma siamo onorati di ospitare questa manifestazione".

Moncalvo: "Ritorno alla terra per tanti giovani"

Il presidente nazionale di Coldiretti, Roberto Moncalvo, ha commentato soddisfatto l'apertura dell'evento: "E' il primo open day - dice - dell'agricoltura italiana ed è dedicato ai giovani agricoltori che incontreranno i cittadini della Puglia e di Bari per confrontarsi su cosa fanno ogni giorno nelle loro aziende. Siamo di fronte a un grande ritorno verso la terra, mai visto dai tempi della rivoluzione industriale. Quasi 30mila giovani hanno fatto domanda di insediamenti agricoli negli ultimi 2 anni. Dobbiamo agire, focalizzare le risorse, eliminare la burocrazia affinché il loro coraggio si traduca in nuove opportunità di sviluppo". Le storie dei giovani imprenditori hanno tenuto banco durante la cerimonia inaugurale, come quella di Domenico Carone, originario di Altamura: "Nonostante siano - afferma - stati ottenuti buoni traguardi come l'abolizione dell'imu, gli sgravi fiscali, i contratti di filiera, la nostra traiettoria si scontra su un muro. Le aziende andrebbero aiutate. Ciò non avviene, ad esempio, per i Piani di Sviluppo Rurale, che stanno accompagnando pochissime persone in questo percorso". Stessa lunghezza d'onda anche nelle parole del segretario nazionale di Coldiretti, Enzo Gesmundo: "Bisogna fare di più, anche contro le multinazionali. Noi sosteniamo la legge sul caporalato ma poi arrivano prodotti dalla Cina, magari raccolti da bambini che subiscono bastonate. Di fatto è un caporalato legalizzato. Inoltre, bisogna combattere cibi che non offrono garanzie qualitative, come quelli modificati geneticamente, oppure quelli omologati, che non hanno né storia, né patria".

Emiliano: "Agricoltura cuore dell'economia"

Per il governatore pugliese Michele Emiliano, “l’agricoltura è il cuore della nostra economia. È un mondo complesso, difficile, ma che tiene insieme il nostro Paese, manutiene il paesaggio, protegge dal dissesto idrogeologico, serve a mantenere alta la qualità della vita attraverso la produzione di beni alimentari che tutelano la salute. Insomma è un motore fondamentale del nostro stile di vita. Naturalmente la fatica di stare dietro a questa complessità è notevole. Questo - ha aggiunto - è un settore dove bisogna distribuire una quantità impressionante di fondi pubblici e questa distribuzione è strategica, perché deve essere fatta in modo tale da spingere le leve giuste per consentire a questo mondo non solo di sopravvivere, ma continuare a essere il traino dell’economia italiana”.