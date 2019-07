Giochi, sport e laboratori: a San Girolamo inaugurato il 'Villaggio del mare', attività gratuite fino al 3 agosto

Sul waterfront di San Girolamo apre i battenti il 'Villaggio del Mare' che fino al prossimo 3 agosto ofcre una serie di eventi gratuiti e aperti a tutti. Gli appuntamenti sono in programma dal lunedì al sabato, dalle ore 17 alle 21: dai giochi in acqua ai laboratori artistici, dagli spazi di ascolto alle iniziative di sensibilizzazione alle differenza, dalle attività di movimento a quelle sportive.

Il programma degli eventi

Ad aprire i battenti nel pomeriggio il Ludobus, uno spazio ludoteca con giochi della tradizione che proseguirà tutti i giorni sino al 3 prossimo agosto, per continuare con giochi in acqua, laboratori artistici, di movimento, di psicomotricità e sportivi. Giovedì 25 luglio spazio alle Olimpiadi dei giochi tradizionali e alle attività ludiche sui 5 sensi, ai giochi interculturali, alle letture animate con kamishibai e ai laboratori di ispirazione munariana, yoga sociale e fitness e ad iniziative di sensibilizzazione contro il bullismo, la violenza di genere sulla promozione del dialogo interculturale. Venerdì 26 luglio e il 2 agosto si ballerà con le Balere, mentre sabato 27 l’appuntamento è con Giocalaluna, l’evento per bambini/e sui temi dei diritti dell’infanzia. Martedì 30 luglio sarà un pomeriggio dedicato all’arte con l’allestimento di una mostra di quadri e con la lettura di poesie in riva al mare. Mercoledì 31 luglio, invece, si terranno i laboratori di costruzione di aquiloni, di creazioni di monili con conchiglie e le letture ad alta voce sul tema dell’accoglienza e del mare. Giovedì 1° agosto saranno raccontate storie di donne coraggiose e venerdì 2 agosto appuntamento con Wikimedia Italia, il laboratorio sulla filosofia wiki e Wikipedia. Infine, il “Villaggio del Mare” chiuderà il 3 agosto con la gran festa di Bari Social Summer.

Bottalico: "Il Welfare non va in vacanza"

“Il lavoro realizzato in questi anni dalla rete territoriale che abbiamo costruito - ha dichiarato l’assessora al Welfare Francesca Bottalico, intervenuta all’inaugurazione - ha permesso al welfare di non andare in vacanza e di essere presente in ogni luogo della città attraverso interventi pensati per rispondere al bisogno ma soprattutto per costruire comunità inclusive. In questa logica oggi abbiamo inaugurato il Villaggio del Mare, un luogo aperto a tutti e tutte, su uno spazio pubblico nuovo su cui l’amministrazione ha investito molto e continuerà a investire. In programma tantissimi eventi: musica, giochi, balere per il mondo della terza età ma anche sportelli di ascolto, incontri sulla prevenzione, laboratori educativi rivolti a gruppi di persone o singoli cittadini che potranno godere delle nostre proposte o diventare loro stessi animatori della programmazione. Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere, durante l’intera estate e nel corso dei tanti eventi diffusi in tutti i quartieri, 10mila persone tra coloro che restano in città e non possono permettersi una vacanza”.