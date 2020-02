Puglia baciata dalla fortuna con il gioco VinciCasa: fortunato barese si aggiudica 500mila euro

Puglia baciata dalla Fortuna ancora una volta, in questo caso con il gioco 'VinciCasa' di Sisal, che mette in palio 500mila euro, di cui 200mila euro senza alcun vincolo e 300mila per acquistare un'abitazione: un tagliando vincente è stato giocato nel punto vendita Sisal Tabaccheria di via Ricciotto Canudo 30, a Gioia del Colle, in provincia di Bari. Il vincitore avrà due anni di tempo per trovare l'abitazione adatta, grazie alla ricca somma ottenuta.