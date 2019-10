"Servono più mezzi verso Monopoli per i ragazzi": 'blitz' del sindaco di Castellana sui bus Sita

I pullman che da Castellana Grotte raggiungono ogni mattina Monopoli, sono abbastanza capienti da contenere i tanti ragazzi che quotidianamente si spostano per raggiungere gli istituti scolastici? Una domanda a cui il sindaco del comune barese, Francesco dDe Ruvo, ha voluto rispondere personalmente. Da qui l'idea di effettuare un 'blitz' alla fermata dei bus Sita, dove partono due corse molto utilizzate dagli studenti: quella delle 7.10 e quella delle 7.25.

E il risultato non è stato dei più positivi, come ha ricordato il primo cittadino sui social: "I mezzi sono insufficienti - scrive - a far salire tutti i ragazzi che partono da Castellana. I mezzi sono stracolmi, alcuni passeggeri viaggiano in piedi. Penso anche ai ragazzi di Sicarico, che difficilmente possono essere prelevati". De Ruvo ha quindi annunciato che scriverà all'azienda che cura il trasporto pubblico su gomma, per chiedere un aumento delle corse intorno alle 7.30, così da garantire il servizio per tutti i suoi giovani concittadini". Non è la prima volta che i sindaci si attivano personalmente per controllare la situazione dei mezzi sul loro territorio: alcuni giorni fa anche il primo cittadino di Triggiano aveva personalmente avvertito Ferrovie del Sud-Est sulle criticità del servizio con l'avvio dell'anno scolastico.