VIDEO - Equipaggiamenti, mezzi e cimeli dell'Arma dei carabinieri in mostra: alla scoperta della Caserma Bergia di Bari

La Stazione Mobile, le autoradio del Nucleo Radiomobile, i mezzi ed i materiali in uso agli artificieri antisabotaggio, le dotazioni tecniche e gli equipaggiamenti in uso agli aeromobili. Ma anche documenti e reperti che raccontano la storia dell'Arma dei carabinieri di Bari, che in occasione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Giornate delle Forze Armate ha aperto domenica le porte del Comando provinciale sul lungomare a cittadini e studenti. Se non siete riusciti a visitare la Caserma Bergia, vi accompagniamo in un tour all'interno della storica struttura.