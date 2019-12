Il ministro Dario Franceschini visita a sorpresa il Piccinni: "Bari con i suoi teatri ha un grande futuro turistico"

In serata è atteso a Matera per l'evento di chiusura di Matera Capitale della Cultura, ma prima ha voluto fare un giro a Bari, città in cui è atterrato il suo aereo nella tarda mattinata. Arrivando a chiamare addirittura il sindaco di Bari, Antonio Decaro, per fargli da cicerone nella visita a uno dei tesori architettonici del capoluogo. Nasce così la visita a sorpresa di Dario Franceschini, ministro per i Beni e le Attività culturali al teatro Piccinni di Bari. Scortato dal primo cittadino e dal governatore Emiliano, è rimasto molto colpito dal risultato finale del restauro, che ha permesso di restituire alla città uno dei suoi storici contenitori culturali. "Si è fatto perdonare - ha scherzato poi il primo cittadino barese - per essere stato assente all'inaugurazione".