Visita a sorpresa di Vittorio Sgarbi a Bari: tour tra i luoghi d'arte della città con il sindaco Decaro

La prima tappa non poteva che essere il Teatro Piccinni, recentemente riaperto dopo il restauro durato nove anni. È dal gioiello architettonico in corso Vittorio Emanuele che è partito il tour a sorpresa del critico d'arte Vittorio Sgarbi, che in giornata ha visitato la città in compagnia del sindaco di Bari, Antonio Decaro. Un tour che non poteva non toccare poi i tanti luoghi d'arte del capoluogo pugliese: dopo il teatro Kursaal Santa Lucia - ancora chiuso per i lavori di restauro in corso - ha visitato anche il teatro Margherita e la Pinacoteca di Bari.

Gallery